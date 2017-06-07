США нанесли удары в Сирии по тем, кто боролся с террористами, заявил Лавров

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Удары возглавляемой США коалиции в Сирии, судя по всему, наносились по силам, которые хотели воспрепятствовать замыслам террористов, а заявления коалиции, что проправительственные силы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Коалиция во главе с США во вторник нанесла новый удар по сирийским проправительственным силам в Ат-Танфе. Как говорится в заявлении коалиции, солдаты и военная техника, "которые представляли угрозу коалиции и партнерским силам", вошли в установленную зону избежания конфликтов, и после нескольких предупреждений коалиция "уничтожила две единицы артиллерии, одну единицу противовоздушного оружия, а также повредила танк". Первый подобный удар был нанесен 18 мая в том же районе.

"Была информация, и я думаю, что она близка к действительности, что эти проправительственные силы выдвигались в соответствующий район, для того чтобы не допустить разрушения двух мостов, которые соединяли Сирию с Ираком. И их хотели взорвать — и в итоге взорвали – игиловцы ("Исламское государство", запрещено в РФ – ред.). Поэтому, если эта информация верна, судя по всему, она таковой является, то удары наносились по силам, которые хотели предотвратить замыслы террористов разрушить возможности для сообщения между двумя арабскими странами: Сирией и Ираком", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Испании.

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