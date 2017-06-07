Штаб союзников Сирии пригрозил США ответным ударом

ДАМАСК, 7 июн — РИА Новости. Оперативный штаб союзников Сирии, куда входят силы ливанской "Хезболлы" и Ирана, заявил о готовности ударить по позициям американских военных, если это потребуется.

Во вторник международная коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским проправительственным силам в Ат-Танфе на юге страны. Вашингтон объяснил свои действия тем, что солдаты и военная техника "представляли угрозу коалиции и партнерским силам".

"Кровь сирийских сынов, сирийской арабской армии и ее союзников не стоит дешево, и способность ударить по их (США. — Прим. ред.) позициям в Сирии и окрестностях имеется в тот же час, когда потребуют условия, учитывая наличие ракетных и различных военных установок", — говорится в заявлении штаба союзников Сирии.

В штабе действия коалиции назвали "трусливой агрессией" и доказательством "лицемерия США в борьбе с терроризмом".

Отсутствие ответных военных действий сторонники Дамаска объяснили "самообладанием", но подчеркнули, что будут действовать, если США пересекут "красные линии".

Действия коалиции осудили и в Москве. МИД считает, что удары негативно отразятся на развитии ситуации "на земле" и на политическом урегулировании сирийского кризиса. Глава ведомства Сергей Лавров отметил, что удар был нанесен по отрядам, которые пытались помешать террористам взорвать мосты между Сирией и Ираком.

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