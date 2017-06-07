Лавров: объявление деконфликтных зон в Сирии в обход Дамаска нелегитимно

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Одностороннее объявление коалицией во главе с США деконфликтных территорий без согласия официального Дамаска является нелегитимным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Коалиция во главе с США во вторник нанесла новый удар по сирийским проправительственным силам в Ат-Танфе. Как говорится в заявлении коалиции, солдаты и военная техника, "которые представляли угрозу коалиции и партнерским силам", вошли в установленную зону избежания конфликтов, и после нескольких предупреждений коалиция "уничтожила две единицы артиллерии, одну единицу противовоздушного оружия, а также повредила танк". Первый подобный удар был нанесен 18 мая в том же районе.

"Насчет объяснений, которые коалиция выдала, заявив, что эти проправительственные силы нарушили зоны деконфликтинга – мне о таких зонах неизвестно, наверное, идет речь об односторонне установленных коалицией территориях. Которые, в одностороннем же порядке, наверное, были объявлены как зоны, где только коалиция может всем распоряжаться.

Мы такие зоны признавать не можем… Одностороннее, без согласия Дамаска, объявление неких деконфликтных территорий мы считаем нелегитимным и надеемся, что коалиция будет следовать достигнутому с нами пониманием, что зоны деэскалации должны быть в своих деталях согласованы со всеми заинтересованными сторонами", — сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Испании.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>