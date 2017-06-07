Лавров: объявление деконфликтных зон в Сирии в обход Дамаска нелегитимно

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Одностороннее объявление коалицией во главе с США деконфликтных территорий без согласия официального Дамаска является нелегитимным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Коалиция во главе с США во вторник нанесла новый удар по сирийским проправительственным силам в Ат-Танфе. Как говорится в заявлении коалиции, солдаты и военная техника, "которые представляли угрозу коалиции и партнерским силам", вошли в установленную зону избежания конфликтов, и после нескольких предупреждений коалиция "уничтожила две единицы артиллерии, одну единицу противовоздушного оружия, а также повредила танк". Первый подобный удар был нанесен 18 мая в том же районе.
"Насчет объяснений, которые коалиция выдала, заявив, что эти проправительственные силы нарушили зоны деконфликтинга – мне о таких зонах неизвестно, наверное, идет речь об односторонне установленных коалицией территориях. Которые, в одностороннем же порядке, наверное, были объявлены как зоны, где только коалиция может всем распоряжаться.
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