Лавров назвал удар США по САР нарушением территориальной целостности Сирии

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Москва называет удар коалиции США по проправительственным силам в Сирии нарушением суверенитета и территориальной целостности САР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Конечно, это агрессивный акт, который нарушает суверенитет, территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и вольно или невольно направлен был на те силы, которые представляют собой наиболее эффективные силы, борющиеся на земле с террористами", — сказал он по итогам переговоров с главой МИД Испании Альфонсо Альфонсо Дастисом.

По словам Лаврова, "это, конечно, вызывает у нас обеспокоенность".

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