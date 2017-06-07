В МИД рассказали, как удар США по Ат-Танфе повлияет на ситуацию в Сирии

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Удар коалиции США по сирийской Ат-Танфе негативно повлияет на развитие ситуации "на земле" и политическое урегулирование кризиса в Сирии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Во вторник коалиция во главе с США заявила о нанесении нового удара по сирийским проправительственным силам в Ат-Танфе. Первый подобный удар был нанесен 18 мая в том же районе. Тогда авиация коалиции во главе с США нанесла удар по проправительственным силам в районе Ат-Танфа на юге Сирии. Основанием стало то, что командование "на земле" посчитало действия этих отрядов "угрожающими силам коалиции".

"Произошедшее вчера имеет негативный эффект и на ситуацию "на земле" и, главное, на политические аспекты развития (ситуации) в Сирии и вокруг нее", — заявил Рябков.

По его словам, РФ продолжает "настаивать на том, чтобы в полном объеме реализовать концепцию зон деэскалации в том виде, в котором она была разработана, сформулирована и оформлена в меморандуме от 4 мая".

В ходе международных переговоров в Астане 3-4 мая представители стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция) подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Они включают провинцию Идлиб, а также определенные части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, определенные части на севере провинции Хомс, Восточная Гута, определенные районы на юге Сирии — провинции Дераа и Кунейтра.

Россия призывала США присоединиться к мониторингу режима соблюдения перемирия, однако Вашингтон пока не согласился принимать участие в этой работе.

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