Коалиция пообещала ускорить операцию по освобождению Ракки

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Операция по освобождению сирийского города Ракка от боевиков группировки "Исламское государство"* ускорится, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя президента США в коалиции против ИГ* Бретта Макгерка.

Ранее в штабе коалиции во главе с США сообщили, что альянс оппозиции "Сирийские демократические силы" (SDF) вошел в Ракку в рамках операции по освобождению города. Сама операция продолжается с ноября 2016 года при поддержке авиации США и союзников и сил американского спецназа.

"Операция в Ракке продолжается, как и в Мосуле. Они (ИГ*) удерживают последний район в Мосуле и почти потеряли часть Ракки, и операция в Ракке будет только ускоряться", — приводит агентство слова Макгерка.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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