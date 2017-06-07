Пять боевиков уехали из России в Сирию в 2017 году

НЬЮ-ЙОРК, 7 июн — РИА Новости, Ольга Денисова. В текущем году лишь пять человек уехали в Сирию из России, чтобы присоединиться к террористам, заявил замдиректора департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов журналистам в Нью-Йорке.
Феоктистов назвал опыт России по подавлению терроризма уникальным. "Мы сумели справиться, по сути, с террористической угрозой у себя внутри страны. Хотя, конечно, от совершения эпизодических террористических актов никто не застрахован", — сказал он.
В апреле секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что почти 2,7 тысячи жителей Северного Кавказа воюют за террористов в Сирии и Ираке.
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