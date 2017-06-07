Пять боевиков уехали из России в Сирию в 2017 году

НЬЮ-ЙОРК, 7 июн — РИА Новости, Ольга Денисова. В текущем году лишь пять человек уехали в Сирию из России, чтобы присоединиться к террористам, заявил замдиректора департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов журналистам в Нью-Йорке.

"Заметно снизилось количество иностранных террористов-боевиков, которые выезжают сейчас от нас в Сирию. Это были сотни человек, сейчас с начала года пять человек только уехало. На Кавказе осталось 50-80 боевиков — не тысяча, с которыми мы воевали. Все имена нам известны, вопрос только в том, чтобы их найти", — сообщил замглавы департамента МИД РФ.

Феоктистов назвал опыт России по подавлению терроризма уникальным. "Мы сумели справиться, по сути, с террористической угрозой у себя внутри страны. Хотя, конечно, от совершения эпизодических террористических актов никто не застрахован", — сказал он.

В апреле секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что почти 2,7 тысячи жителей Северного Кавказа воюют за террористов в Сирии и Ираке.

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