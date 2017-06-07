Сирийские саперы приступили к работе в Хомсе

ХОМС (Сирия), 7 июн – РИА Новости. Группы сирийских саперов начали обезвреживание взрывоопасных предметов на улицах Хомса, минеры извлекают сотни взрывных устройств.

"Взрывные устройства в освобожденном Хомсе находятся буквально повсюду, часто фугасы замаскированы в электрощитах, бытовых приборах, любых предметах на улице", — сказал журналистам командир группы разминирования лейтенант Мухамад Рамада.

В среднем за два часа работы минеры этой группы находят 10-12 самодельных взрывных устройств (СВУ), большинство которых установлены на неизвлекаемость. В частности, один из мощных фугасов был замаскирован под обычный придорожный камень.

"Опасную находку выдал едва заметный отрезок огнепроводного шнура, СВУ предположительной мощностью около 10 килограммов в тротиловом эквиваленте предназначено для уничтожения автомобилей", — пояснил офицер.

Другое СВУ было обезврежено в электрощите в одном из домов — взрывателем для нескольких самодельных гранат был обычный мобильный телефон.

Рамада отметил, что группы разминирования в Хомсе за первый день работы обезвредили свыше тысячи взрывоопасных предметов, пользуясь оборудованием и средствами защиты российского производства. Все саперы, участвующие в разминировании Хомса, прошли подготовку в Международном противоминном центре в Сирии и в совершенстве владеют методами и способами обнаружения и нейтрализации взрывоопасных предметов, в том числе и фугасов большой мощности, добавил лейтенант.