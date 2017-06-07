Египетский генерал прокомментировал удары коалиции США в Сирии

КАИР, 7 июн — РИА Новости, Надим Зуауи. США стремятся ослабить военный потенциал Дамаска, целенаправленно нанося удары с воздуха по проправительственным силам, считает бывший начальник исследовательского центра Военной академии имени Гамаля Абдель Насера генерал Гамаль Мазлюм.

"Если проследить заявления американских представителей в последнее время, то становится понятно, что США целенаправленно действуют против (президента Сирии) Башара Асада, а удары по правительственным силам нацелены на то, чтобы ослабить его шансы на сохранение власти", — сказал РИА Новости египетский эксперт.

Кроме того, по его словам, США пытаются наращивать свое военное влияние на расстановку сил в Сирии. "Это проявилось, когда они вооружали курдов по такому же принципу, как это было в Ираке в прошлые годы", — пояснил Мазлюм. Он также не исключил, что эскалация со стороны США может быть направлена и на срыв межсирийских переговоров в Астане.

По его словам, США стремятся ослабить правительственные силы, продлевая, таким образом, конфликт во времени. "Американская администрация и Пентагон не заинтересованы в стабильной Сирии и в успехе политического урегулирования", — считает эксперт.

Он отметил, что США продолжают прежнюю политику в регионе Ближнего Востока, увеличивая территории вооруженных конфликтов. "Представляется, что удары должны наноситься по террористическим группировкам, а не по силам, которые и борются с террористами", — добавил собеседник агентства.

Коалиция во главе с США во вторник нанесла новый удар по сирийским проправительственным силам в Ат-Танфе. Среди военнослужащих есть убитые и раненые, причинен серьезный материальный ущерб. Подобный удар был нанесен 18 мая в том же районе.

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