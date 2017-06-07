Отец мальчика, названного "символом страданий Алеппо", сменил сыну имя

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Отец пострадавшего при авиаударе сирийского мальчика Омрана Дакниша, чья фотография стала символом трагического положения детей в городе Алеппо в 2016 году, заявил, что ему пришлось сменить сыну имя после того, как организация "Белые каски" сфотографировала его.
Ранее отец мальчика рассказал в интервью видеоагентству телеканала RT Ruptly, что тяжесть ранений его сына была сильно преувеличена, а само фото бандформирования хотели использовать в своих целях — в частности, для нападок на правительство в Дамаске.
"Когда они ("Белые каски" — ред.) взяли Омрана, чтобы предоставить ему первую помощь, прежде чем они позаботились о нем, они посадили его, чтобы сфотографировать", — заявил Мухаммад Хейр Дакниш в интервью видеоагентству телеканала. По его словам, разрешение на съемку у него никто не спрашивал. Он добавил, что ранение мальчика было поверхностным.
"Они фотографировали без моего согласия. Я привез его обратно сюда, чтобы никто не мог его использовать. Я побрил его голову, я даже сменил его имя, я не давал ему ходить на улицу", — заявил мужчина. Он отметил, что все, чего он хочет, — чтобы его сына оставили в покое.
"И в дополнение к этому, они слали мне угрозы, угрозы у которых нет оснований, потому что я не делаю ничего плохого. Я не (состою) в заговоре против страны, я не получаю доллары за то, чтобы причинить вред своей стране", — рассказал глава семейства. Он добавил, что его пытаются выставить предателем, но у всего этого нет никаких оснований.
История получила широкий резонанс после того, как в ряде СМИ было опубликовано видео "Медицинского центра Алеппо" о спасении ребенка, дом которого в блокированном боевиками восточном районе города был разрушен. Кадры находящегося в состоянии шока маленького Омрана быстро распространились по социальным сетям. Исполнительный директор Детского фонда ООН Энтони Лейк в связи с этой историей призвал "положить конец кошмару", в котором живут более 100 тысяч детей в сирийском Алеппо. СМИ со ссылкой на активистов центра сообщали, что здание было разрушено ударами, нанесенными якобы ВКС России.
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