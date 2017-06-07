Отец мальчика, названного "символом страданий Алеппо", сменил сыну имя

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Отец пострадавшего при авиаударе сирийского мальчика Омрана Дакниша, чья фотография стала символом трагического положения детей в городе Алеппо в 2016 году, заявил, что ему пришлось сменить сыну имя после того, как организация "Белые каски" сфотографировала его.

Ранее отец мальчика рассказал в интервью видеоагентству телеканала RT Ruptly, что тяжесть ранений его сына была сильно преувеличена, а само фото бандформирования хотели использовать в своих целях — в частности, для нападок на правительство в Дамаске.

"Когда они ("Белые каски" — ред.) взяли Омрана, чтобы предоставить ему первую помощь, прежде чем они позаботились о нем, они посадили его, чтобы сфотографировать", — заявил Мухаммад Хейр Дакниш в интервью видеоагентству телеканала. По его словам, разрешение на съемку у него никто не спрашивал. Он добавил, что ранение мальчика было поверхностным.

"Они фотографировали без моего согласия. Я привез его обратно сюда, чтобы никто не мог его использовать. Я побрил его голову, я даже сменил его имя, я не давал ему ходить на улицу", — заявил мужчина. Он отметил, что все, чего он хочет, — чтобы его сына оставили в покое.

"И в дополнение к этому, они слали мне угрозы, угрозы у которых нет оснований, потому что я не делаю ничего плохого. Я не (состою) в заговоре против страны, я не получаю доллары за то, чтобы причинить вред своей стране", — рассказал глава семейства. Он добавил, что его пытаются выставить предателем, но у всего этого нет никаких оснований.

История получила широкий резонанс после того, как в ряде СМИ было опубликовано видео "Медицинского центра Алеппо" о спасении ребенка, дом которого в блокированном боевиками восточном районе города был разрушен. Кадры находящегося в состоянии шока маленького Омрана быстро распространились по социальным сетям. Исполнительный директор Детского фонда ООН Энтони Лейк в связи с этой историей призвал "положить конец кошмару", в котором живут более 100 тысяч детей в сирийском Алеппо. СМИ со ссылкой на активистов центра сообщали, что здание было разрушено ударами, нанесенными якобы ВКС России.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Отец Омрана Дакниша о том, как боевики сделали снимок его сына для пропаганды

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