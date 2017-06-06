Слуцкий: Россия продолжит линию на примирение в Сирии

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Новый удар коалиции, возглавляемой США, по правительственным силам в САР в очередной раз подтверждает, что действия Штатов направлены не против террористов, а против президента Сирии Башара Асада, однако Россия продолжит линию на примирение и создание зон деэскалации, заявил РИА Новости во вторник глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее стало известно, что коалиция во главе с США нанесла новый удар по сирийским проправительственным силам в Ат-Танфе во вторник. Первый подобный удар был нанесен 18 мая в том же районе.

"После провокации в Идлибе, этого следовало ожидать, хотя мы надеялись на здравый смысл. Очевидно, что линия не против террористов, а против (президента САР Башара) Асада, увы, продолжается. Будем продолжать линию, направленную на примирение и создание зон деэскалации", — заявил Слуцкий РИА Новости.

В ходе международных переговоров в Астане 3-4 мая представители стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция) подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Они включают провинцию Идлиб, а также определенные части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, определенные части на севере провинции Хомс, Восточная Гута, определенные районы на юге Сирии — провинции Дераа и Кунейтра.

Россия призывала США присоединиться к мониторингу режима соблюдения перемирия, однако Вашингтон пока не согласился принимать участие в этой работе.

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