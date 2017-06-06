США получили приглашение на переговоры в Астане по Сирии

ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости, Екатерина Соболь. США получили приглашение от правительства Казахстана принять участие в переговорах по сирийскому урегулированию в Астане в качестве наблюдателя, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.

Соединенные Штаты при этом остаются приверженцами мирного урегулирования сирийского конфликта, заверил он.

"Государственный департамент получил приглашение от правительства Казахстана участвовать как наблюдатель в переговорах по (мирному) процессу по Сирии в Астане на следующей неделе. Соединенные Штаты остаются преданными политическому разрешению сирийского кризиса", — заявил он РИА Новости.

Четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию прошли на площадке "Астана" 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.