Освобождение Ракки может занять несколько недель, считает военный эксперт

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Окончательное освобождение Ракки от ИГ* и "Джебхат ан-Нусры"* может занять несколько недель при скоординированных действиях сирийской оппозиции и сирийских курдов при воздушной поддержке коалиции во главе США, считает российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Скорее всего, ИГИЛ* будет оказывать активное сопротивление, городские бои всегда упорные. Зачистка кварталов будет носить достаточно длительный временной промежуток, может быть несколько недель. Всё будет зависеть от того, насколько будет эффективна поддержка с воздуха и координация тех оппозиционных отрядов, которые вышли на окраину Ракки", — сказал РИА Новости Коротченко.
По словам эксперта, значительный вклад в освобождение Сирии могла бы внести координация деятельности оппозиционных отрядов с действиями правительственных войск "на условиях дальнейшего политического урегулирования и включения полевых командиров сирийской вооруженной оппозиции в политический истеблишмент будущей Сирии".
Ракка находится под контролем ИГ* с 2013 года, город считается неофициальной столицей террористов в Сирии. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города, уже несколько месяцев ведутся бои на подступах к Ракке с целью заблокировать ее. Наземное наступление при поддержке спецназа и авиации США ведут SDF, основу которых составляют отряды сирийских курдов. Участие американцев вызывает протесты Дамаска, который подчеркивает, что они действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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