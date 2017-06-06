Освобождение Ракки может занять несколько недель, считает военный эксперт

Последствия авиаударов коалиции во главе с США по позициям ИГ на севере Ракки, Сирия

Последствия авиаударов коалиции во главе с США по позициям ИГ на севере Ракки, Сирия

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Окончательное освобождение Ракки от ИГ* и "Джебхат ан-Нусры"* может занять несколько недель при скоординированных действиях сирийской оппозиции и сирийских курдов при воздушной поддержке коалиции во главе США, считает российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее официальный представитель альянса оппозиции "Сирийские демократические силы" (SDF) Талал Сило сообщил о начале в понедельник операции по освобождению Ракки от боевиков ИГ*.

"Скорее всего, ИГИЛ* будет оказывать активное сопротивление, городские бои всегда упорные. Зачистка кварталов будет носить достаточно длительный временной промежуток, может быть несколько недель. Всё будет зависеть от того, насколько будет эффективна поддержка с воздуха и координация тех оппозиционных отрядов, которые вышли на окраину Ракки", — сказал РИА Новости Коротченко.

Он отметил, что для того, чтобы нанести реальный удар по силам ИГ* и других террористических организаций в Сирии, оппозиционным отрядам может потребоваться более "широкая консолидация" своих действий.

По словам эксперта, значительный вклад в освобождение Сирии могла бы внести координация деятельности оппозиционных отрядов с действиями правительственных войск "на условиях дальнейшего политического урегулирования и включения полевых командиров сирийской вооруженной оппозиции в политический истеблишмент будущей Сирии".

Ракка находится под контролем ИГ* с 2013 года, город считается неофициальной столицей террористов в Сирии. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города, уже несколько месяцев ведутся бои на подступах к Ракке с целью заблокировать ее. Наземное наступление при поддержке спецназа и авиации США ведут SDF, основу которых составляют отряды сирийских курдов. Участие американцев вызывает протесты Дамаска, который подчеркивает, что они действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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