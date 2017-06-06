В Сирии откроют Центр Русского мира

Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияд Хаддад. Архивное фото

Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияд Хаддад. Архивное фото

ЯЛТА, 6 июн – РИА Новости. Центр Русского мира будет открыт столице Сирии Дамаске, сообщил посол САР в России Риад Хаддад.

"Через несколько месяцев будет открыт Центр Русского мира в Дамаске, который станет кульминацией государственной политики", — сказал Хаддад на III Ливадийском форуме, который проходит под темой "Русский мир и русский язык: исторические корни и направление развития".

По словам посла, власти в Сирии уделяют особое внимание развитию русского языка и культуре.

"Русский язык стал вторым языком для изучения после арабского в Сирии", – отметил он.

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