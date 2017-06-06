Сирийская армия освободила от ИГ* несколько деревень в провинции Ракка

ДАМАСК, 6 июн — РИА Новости. Сирийская армия освободила от боевиков террористической группировки "Исламское государство"* ряд деревень в провинции Ракка, сообщил РИА Новости местный источник.

"В результате жестоких боев против боевиков ИГ сирийская правительственная армия получила контроль над деревнями Хирба Мухсин, Хирба Хасан, Бир ас-Саба, ат-Таркауи, ас-Салихия, Анз Букарди на западе провинции Ракка", — сообщил источник.

Ранее официальный представитель альянса оппозиции "Сирийские демократические силы" (SDF) Талал Сило сообщил о начале в понедельник операции по освобождению Ракки. Силы SDF вошли в Ракку с востока.

Ракка находится под контролем ИГ с 2013 года, город считается неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города, уже несколько месяцев ведутся бои на подступах к Ракке с целью заблокировать ее. Наземное наступление при поддержке спецназа и авиации США ведут SDF, основу которых составляют отряды сирийских курдов. Участие американцев вызывает протесты Дамаска, который подчеркивает, что они действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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