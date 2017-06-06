Более 87 тысяч человек покинули Ракку за месяц, сообщили в ООН

ЖЕНЕВА, 6 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше 87 тысяч человек покинули сирийскую провинцию Ракка с 1 мая, еще 400 тысяч человек остаются в регионе в тяжелых условиях, заявили во вторник в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН).

"ООН продолжает выражать обеспокоенность судьбой 400 тысяч мужчин, женщин и детей в провинции Ракка, которые продолжают находиться под ежедневными обстрелами. 3 июня три вынужденных переселенца, включая беременную женщину, как сообщается, подорвались на мине в Атакбе. 4 июня авиаудары в пригороде Ракки, по сообщениям, привели к разрушению двух школ, а обстрелы из миномета рядом со школой в городе ранили несколько человек", — отмечается в заявлении.

По данным УКГВ ООН, свыше 160 тысяч человек стали вынужденными переселенцами за период с 1 мая. Из них 87234 человек покинули провинцию Ракка, 36984 — Алеппо, 33438 — Идлиб, остальные Хаму, Дер эз-Зор и Хомс. В то же время, порядка четырех тысяч человек вернулись в свои дома в Аль Мансуре.

"Гуманитарная ситуация в Ракке остается тяжелой… Особенно заботит ситуация в городе Ракка, где, по сообщениям, растет нехватка еды и медикаментов", — отметили в УКГВ ООН.

Ракка находится под контролем ИГ с 2013 года, город считается неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города, уже несколько месяцев ведутся бои на подступах к Ракке с целью заблокировать ее. Наземное наступление при поддержке спецназа и авиации США ведут SDF, основу которых составляют отряды сирийских курдов. Участие американцев вызывает протесты Дамаска, который подчеркивает, что они действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.