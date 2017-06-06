Отряды "Сирийских демократических сил" вошли в Ракку

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Силы альянса оппозиции "Сирийские демократические силы" (SDF) вошли в Ракку, передает агентство Франс Пресс.

"Наши силы вошли в квартал Мехлеб на востоке города", — заявил агентству командир SDF Рожда Фелат.

Операции по непосредственному освобождению города от боевиков террористической группировки "Исламское государство"* началась в понедельник. Как заявил официальный представитель альянса Талал Сило, SDF атаковал позиции ИГ с востока, запада и севера. По его словам, сражение будет "жестоким, так как боевики будут умирать, защищая свою так называемую столицу".

Ракка находится под контролем ИГ с 2013 года, город считается неофициальной столицей террористов. Операцию по освобождению Ракки ведут бойцы "Сирийских демократических сил", основу которых составляют курдские отряды и ополчение арабских племен, поддержку им оказывает американская авиация и спецназ.

При этом официальный Дамаск подчеркивает, что американские военные действуют без согласия сирийских властей и их присутствие на севере страны, по сути, является интервенцией.

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* Террористическая организация, запрещенная в России.