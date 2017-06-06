Отец мальчика, ставшего "символом страданий Алеппо", рассказал о ранениях

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Отец пострадавшего при авиаударе сирийского мальчика Омрана Дакниша, чья фотография стала символом трагического положения детей в городе Алеппо в 2016 году, заявил, что боевики сильно преувеличили тяжесть ранений его сына, а также использовали его фотографии в корыстных целях.

"Боевики неоднократно утверждали в своих СМИ, что Омран мертв. Впоследствии они начали говорить, что он все-таки жив. Никакого доверия к ним нет", — рассказал Мухаммад Хейр Дакниш в интервью видеоагентству телеканала RT Ruptly. Он добавил, что бандформирования хотели использовать страдания его сына в своих целях — в частности, для нападок на правительство в Дамаске.

Дакниш сообщил, что после освобождения Алеппо его семье удалось вернуться в родной дом. "К счастью, сейчас ситуация налаживается, армия ведет наступление и освобождает новые территории. Мы смогли вернуться в наши дома", — рассказал глава семейства.

История получила широкий резонанс после того, как в ряде СМИ было опубликовано видео "Медицинского центра Алеппо" о спасении ребенка, дом которого в блокированном боевиками восточном районе города был разрушен. Кадры находящегося в состоянии шока маленького Омрана быстро распространились по социальным сетям. Исполнительный директор Детского фонда ООН Энтони Лейк в связи с этой историей призвал "положить конец кошмару", в котором живут более 100 тысяч детей в сирийском Алеппо. СМИ со ссылкой на активистов центра сообщали, что здание было разрушено ударами, нанесенными ВКС России.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков опроверг сообщения зарубежных СМИ о якобы нанесенном вечером 17 августа авиаударе по району Аль-Кватерджи сирийского Алеппо. Он подчеркнул, что этот район примыкает к двум коридорам для выхода мирных жителей, которые были созданы в рамках гуманитарной операции. По его словам, неоднократно подчеркивалось, что действующие в Сирийской Арабской Республике самолеты ВКС России никогда не работают по целям, находящимся в черте населенных пунктов.