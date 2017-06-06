Отец мальчика, ставшего "символом страданий Алеппо", рассказал о ранениях

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Отец пострадавшего при авиаударе сирийского мальчика Омрана Дакниша, чья фотография стала символом трагического положения детей в городе Алеппо в 2016 году, заявил, что боевики сильно преувеличили тяжесть ранений его сына, а также использовали его фотографии в корыстных целях.
"Боевики неоднократно утверждали в своих СМИ, что Омран мертв. Впоследствии они начали говорить, что он все-таки жив. Никакого доверия к ним нет", — рассказал Мухаммад Хейр Дакниш в интервью видеоагентству телеканала RT Ruptly. Он добавил, что бандформирования хотели использовать страдания его сына в своих целях — в частности, для нападок на правительство в Дамаске.
Дакниш сообщил, что после освобождения Алеппо его семье удалось вернуться в родной дом. "К счастью, сейчас ситуация налаживается, армия ведет наступление и освобождает новые территории. Мы смогли вернуться в наши дома", — рассказал глава семейства.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков опроверг сообщения зарубежных СМИ о якобы нанесенном вечером 17 августа авиаударе по району Аль-Кватерджи сирийского Алеппо. Он подчеркнул, что этот район примыкает к двум коридорам для выхода мирных жителей, которые были созданы в рамках гуманитарной операции. По его словам, неоднократно подчеркивалось, что действующие в Сирийской Арабской Республике самолеты ВКС России никогда не работают по целям, находящимся в черте населенных пунктов.