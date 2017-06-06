Россия и Турция отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки восемь нарушений режима прекращения огня, турецкие — семь, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано восемь случаев стрельбы в провинциях: Дамаск – пять и Латакия – три. Турецкой частью представительства зафиксировано семь нарушений, из них в провинциях: Деръа – три, Латакия – одно и Дамаск – три", — говорится в сообщении.

В рамках выполнения Меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике, подписанного Российской Федерацией, Турецкой Республикой и Исламской Республикой Иран 4 мая 2017 года, группами контроля продолжался мониторинг соблюдения режима прекращения огня.

Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" и ИГИЛ (запрещены в РФ). Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

Уточняется, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведено три гуманитарные акции в городе Алеппо, местному населению доставлено 3,6 тонны питьевой воды. Гуманитарная помощь оказана 1130 людям. Всего проведено гуманитарных акций – 1311.

В ходе гуманитарных акций за сутки российские военные медики оказали медицинскую помощь 225 людям. По линии ООН проведены три гуманитарные акции: отправлено два гуманитарных конвоя из населенного пункта Эр-Рамта (Иордания) в населенные пункты Тель-Гехаб и Умм-Эль-Маатен провинции Деръа; в район города Дейр-Эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлен гуманитарный груз (продукты питания) общим весом – 21 тонна.

Отмечается, что по линии МККК и САКП проведен один гуманитарный конвой из населенного пункта Алеппо в населенный пункт Африн провинции Алеппо. В течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 1547. Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 219.