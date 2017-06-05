Семья ребенка, названного СМИ "символом страданий Алеппо", поддержала Асада

Пострадавший при обстреле Алеппо сирийский мальчик Омран и его сестра, 17 августа 2016

Пострадавший при обстреле Алеппо сирийский мальчик Омран и его сестра, 17 августа 2016

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Семья трехлетнего Омрана Дакниша, чье фото в прошлом году опубликовали мировые СМИ, назвавшие его "символом страдания мирных сирийцев", не собирается покидать Алеппо и поддерживает президента Башара Асада. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на ливанские и сирийские телеканалы, взявшие интервью у родителей ребенка.

Семья мальчика вернулась в Алеппо вскоре после освобождения города. Долгое время родственники Омрана отказывались от общения со СМИ.

В интервью журналистам отец Дакниша заявил, что масс-медиа хотели "продать страдания" его сына и использовать ребенка для нападок на правительство в Дамаске.

Фотография спасенного из-под обломков Омрана Дакниша появилась в СМИ летом 2016 года. Западные издания поспешили обвинить в налете на дом, где проживала семья ребенка, Россию и Сирию. Москва и Дамаск отвергли обвинения.

Как позже пояснил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, характер повреждений, запечатленных на видео с места трагедии, указывает на использование мины или газового баллона, которые применяют против армии и мирного населения члены террористических группировок.