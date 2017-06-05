СМИ: в пригороде Ракки из-за ударов коалиции США погибли свыше 30 беженцев

КАИР, 4 июн — РИА Новости. Свыше тридцати беженцев из Ракки погибли при ударе ВВС коалиции во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в окрестностях города, об этом сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин".

По данным корреспондента канала, беженцы были обстреляны с воздуха, когда пытались на лодках по Евфрату покинуть контролируемые террористами территории.

В минувшую субботу сирийские государственные СМИ сообщили со ссылкой на источники в Ракке о гибели не менее 43 мирных жителей при ударе ВВС коалиции по жилому дому.

МИД Сирии после этого случая в двух письмах генсеку и Совбезу ООН сравнил действия международной коалиции во главе с США с преступлениями террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) и призвал СБ ООН выступить с осуждением действий коалиции, приведших к гибели мирных граждан.

По словам сирийского ведомства, действия коалиции противоречат заявленным целям борьбы с терроризмом, международному праву, правам человека и уставу ООН.

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