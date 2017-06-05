Батальон военной полиции вернулся в Ингушетию из Сирии

НАЛЬЧИК, 5 июн — РИА Новости. Батальон военной полиции Минобороны РФ, отправленный в феврале этого года из Ингушетии в Сирию для обеспечения безопасности российской авиагруппы и центра по примирению, вернулся в Россию, в понедельник прошло церемония чествования военнослужащих, сообщает пресс-служба главы Ингушетии.

В начале февраля в Сирию с миротворческой миссией отправился батальон военной полиции из числа жителей Ингушетии для работы в населенных пунктах, где разведены стороны и подписаны мирные соглашения. Для военнослужащих в Сирии были созданы все условия для осуществления миротворческой миссии.

"Батальон, отправленный в Сирию для поддержания правопорядка, благополучно вернулся в республику, без потерь. Сегодня в войсковой части, дислоцированной в селении Троицкое, состоялась церемония чествования военнослужащих, в ходе которой глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поблагодарил ребят за отличную службу и выполнение задач", — говорится в сообщении.

В ходе чествования одному из военнослужащих руководитель региона вручил ключи от новой квартиры. Различные награды и поощрения получили и другие бойцы.

"Большое вам спасибо от имени всего ингушского народа. Мне приятно слышать хорошие отзывы о вас от командования, что вы не подвели. Вам можно доверить выполнение любой задачи в любой точке мира, я уверен, что вы справитесь", — сказал Евкуров.

Как сообщил начальник военной полиции Вооруженных сил РФ Владимир Ивановский, на военнослужащих батальона были возложены задачи по обеспечению безопасности мирного населения в ходе проведения гуманитарных акций, организации оцепления районов разминирования инженерными подразделениями, охране врачебных бригад.

"Солдаты и офицеры батальона, рискуя жизнью, неоднократно предотвращали террористические акты против населения и колонн с гуманитарными грузами", — отмечается в сообщении.

Российская военная полиция и ранее выполняла задачи в Сирии, например, в освобожденном от боевиков ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) городе Алеппо. Так, в декабре в Алеппо был отправлен батальон военной полиции РФ для поддержания порядка на освобожденных территориях.

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