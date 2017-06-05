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Война в Сирии
Война в Сирии

Песков сообщил об угрозе провокаций в Сирии с применением химоружия

13:1805.06.2017
(обновлено: 13:34 05.06.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фотоПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Угроза провокаций в Сирии с применением химического оружия сохраняется, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Выступая на ПМЭФ-2017, президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия обнародовала информацию о планах определенных сил повторить химатаки в Сирии и вновь обвинить в этом президента САР Башара Асада, тем самым сорвав их.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин: зарин в Сирии мог применить тот, кто хотел обвинить в этом Асада
"Информация о возможных провокациях с использованием отравляющих веществ просто была неоднократно. И, безусловно, ее опубличивание, конечно, скорее всего, помогало избежать таких провокаций. Вы знаете, что, собственно, по договоренности президента Путина и президента Обамы была проведена работа по ликвидации запасов химического оружия в Сирийской Арабской Республике. Как говорил президент России в своем выступлении, в том числе и в профильной международной организации ОЗХО, было констатировано, что эти запасы уничтожены, что Сирийская Арабская Республика не обладает этими запасами. Вместе с тем неоднократно подчеркивали, что на территории Ирака имели место случаи применения химических отравляющих веществ, в том числе применение террористами, то есть в руках террористов могут находиться такие отравляющие вещества. Как раз Путин и говорил о том, что угроза повторения подобных провокаций, к сожалению, по-прежнему весьма очевидна", — сказал Песков журналистам.

Военно-дипломатический источник 4 мая сообщил российским журналистам, что стрингеры катарского телеканала "Аль-Джазира" в населенных пунктах Серакаб, Эриха и Джиср-эр-Шугур (провинция Идлиб) провели постановочную съемку якобы последствий применения армией Сирии отравляющих веществ. Телеканал "Аль-Джазира" это категорически опроверг. Через несколько дней Центр примирения в Сирии также сообщил, что местные жители и оппозиция в Сирии заявили о постановочных съемках с последствиями обстрелов с использованием "отравляющих веществ", "консультантами" съемок с "использованием отравляющих веществ" в Сирии при этом были операторы, снимающие для "Аль-Джазиры".

До этого ливанский телеканал "Аль-Маядин" сообщал со ссылкой на свои местные источники и очевидцев, что в окрестности Идлиба приехала группа "Белых касок" для проведения съемок. По данным телеканала, "были привлечены насильно люди из поселения Саракеб, мероприятие сопровождалось группой одного из спутниковых арабских телеканалов. По всей видимости, готовилась постановка химической атаки подобной Хан-Шейхуну".

Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 29 мая 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Макрон пригрозил ответить на использование химоружия в Сирии
Организация "Белые каски" заявляет своей целью защиту мирного населения Сирии при политической нейтральности и непричастности к вооруженным действиям. В интернете последние годы все чаще стали появляться видеоролики, на которых люди в белых касках спасают детей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как те же "белые каски" создают постановочные видео, нанося грим "пострадавшим", диктуя, что те должны говорить. Более того, сирийские журналисты показали ряд материалов, на которых "спасатели" были засняты с оружием и в военной форме. Асад заявил, что члены организации "Белые каски" на самом деле являются сторонниками террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в России).

Некоммерческая общественная организация "Шведские врачи за права человека" ранее опубликовала заявление, в котором на основе видеоматериала организации "Белые каски", якобы сделанного после химатак в Сирии, указала, что запечатленные "спасательные" процедуры оказались подделкой и проводились на мертвом ребенке.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
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