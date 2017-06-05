Песков сообщил об угрозе провокаций в Сирии с применением химоружия

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Угроза провокаций в Сирии с применением химического оружия сохраняется, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Выступая на ПМЭФ-2017, президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия обнародовала информацию о планах определенных сил повторить химатаки в Сирии и вновь обвинить в этом президента САР Башара Асада, тем самым сорвав их.
Военно-дипломатический источник 4 мая сообщил российским журналистам, что стрингеры катарского телеканала "Аль-Джазира" в населенных пунктах Серакаб, Эриха и Джиср-эр-Шугур (провинция Идлиб) провели постановочную съемку якобы последствий применения армией Сирии отравляющих веществ. Телеканал "Аль-Джазира" это категорически опроверг. Через несколько дней Центр примирения в Сирии также сообщил, что местные жители и оппозиция в Сирии заявили о постановочных съемках с последствиями обстрелов с использованием "отравляющих веществ", "консультантами" съемок с "использованием отравляющих веществ" в Сирии при этом были операторы, снимающие для "Аль-Джазиры".
До этого ливанский телеканал "Аль-Маядин" сообщал со ссылкой на свои местные источники и очевидцев, что в окрестности Идлиба приехала группа "Белых касок" для проведения съемок. По данным телеканала, "были привлечены насильно люди из поселения Саракеб, мероприятие сопровождалось группой одного из спутниковых арабских телеканалов. По всей видимости, готовилась постановка химической атаки подобной Хан-Шейхуну".
Некоммерческая общественная организация "Шведские врачи за права человека" ранее опубликовала заявление, в котором на основе видеоматериала организации "Белые каски", якобы сделанного после химатак в Сирии, указала, что запечатленные "спасательные" процедуры оказались подделкой и проводились на мертвом ребенке.
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