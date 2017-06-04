МИД Сирии сравнил гибель граждан от действий коалиции с преступлениями ИГ*

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. МИД Сирии в двух письмах генсеку и Совбезу ООН сравнил действия международной коалиции во главе с США с преступлениями террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) и призвал СБ ООН выступить с осуждением действий коалиции, приведших к гибели мирных граждан.

Накануне сирийские государственные СМИ сообщили со ссылкой на источники в Ракке о гибели не менее 43 мирных жителей при ударе ВВС коалиции по жилому дому.

"Людские и материальные потери в связи с ударами нелегитимной международной коалиции во главе с США в конечном счете не уступают результатам преступлений, совершенных террористической группировкой ИГ в отношении невинных сирийских жителей", — цитирует текст писем сирийское государственное агентство SANA.

По словам сирийского ведомства, действия коалиции противоречат заявленным целям борьбы с терроризмом, международному праву, правам человека и уставу ООН.

"Сирия в очередной раз просит Совбез ООН осудить нарушения вашингтонской коалиции и покушение на жизнь мирных сирийцев, женщин и детей", — призвали сирийские дипломаты.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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