Сирийская армия разбила крупнейший оплот боевиков ИГ* на востоке Алеппо

БЕЙРУТ, 4 июн — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Армия САР вернула контроль над поселением Маскане, уничтожив крупнейший оплот террористической группировки "Исламское государство"* на востоке провинции Алеппо, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.

"Правительственные войска и союзные им силы вернули полный контроль над Маскане. Уничтожив крупнейший оплот террористов ИГ*", — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, в поселении уже работают саперные группы, которые приступили к поиску и обезвреживанию взрывных устройств и мин.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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