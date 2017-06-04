Сирийская армия разбила крупнейший оплот боевиков ИГ* на востоке Алеппо

БЕЙРУТ, 4 июн — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Армия САР вернула контроль над поселением Маскане, уничтожив крупнейший оплот террористической группировки "Исламское государство"* на востоке провинции Алеппо, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.
По словам источника, в поселении уже работают саперные группы, которые приступили к поиску и обезвреживанию взрывных устройств и мин.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
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