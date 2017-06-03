Сирия будет приветствовать участие Индии в восстановлении страны

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июня — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил, что власти САР будут приветствовать участие Индии в восстановлении страны, Нью-Дели может сыграть определенную роль в урегулировании сирийского конфликта.

В интервью индийскому телеканала WION Асад отметил, что в любой стране после военного конфликта наиболее важным сектором становится восстановление инфраструктуры.

"Будем приветствовать Индию, чтобы она сыграла экономическую роль в восстановлении Сирии. Что-то мы уже начали. Мы начали этот проект (восстановления — ред.) в Дамаске, теперь мы расширяем этот проект на большинство городов в Сирии, конечно, после освобождения от ИГИЛ и "Ан-Нусры" (запрещенные в РФ террористические группировки). Конечно, мы будем приветствовать любую индийскую компанию", — заявил Асад.

Отвечая на вопрос, может ли Индия принять участие в мирном процессе, он ответил: "Определенно".

Сирийский президент пояснил, что наиболее важный фактор для любого игрока на международной арене в таком "сложном конфликте" — пользоваться доверием.

"Индия в течение всей истории пользовалась доверием — когда разные партии приходили к власти в Индии, мы не замечали никаких колебаний в ее политике, потому что она основана на морали и этике. Это доверие — важный фактор для Индии, чтобы сыграть роль", — заявил сирийский президент.

При этом он добавил, что Нью-Дели необязательно делать это "внутри Сирии, потому что сирийский конфликт не только сирийский, главные факторы — региональные и международные". В связи с этим важнейшей частью урегулирования становятся вопросы защиты международного права.

"Индия как один из главных акторов на международной арене сегодня должна делать все от себя зависящее, чтобы защитить международное право и устав ООН посредством своих отношений — Индия имеет отношения со всеми странами в мире. Этими усилиями, усилиями ее госдеятелей, она может помочь в этом отношении", — добавил Асад.

Сирийский президент также заявил, что Индия, а не страны Запада, имеет право быть лидером в продвижении своей модели общественного устройства.

"За последние несколько десятков лет, большей частью после того, как (Джордж) Буш пришел к власти в США, Запад пытался продвигать свое общество, политическую систему, поведение как "минарет", которому должен следовать мир. Я думаю, Индия, индийский народ могут быть этим "минаретом" благодаря разнообразию, которое у вас есть, благодаря цивилизации, которая имеет глубокие исторические корни, благодаря морали, на которой основано ваше общество, ваша политика, благодаря настоящей демократии, которую Индия показала миру", — заявил Асад.

По его словам, "Индия — та страна, которая готова вести вперед в этом направлении, если она хочет показать пример любой другой стране", добавив, что Сирия также является "пестрой" страной, "но в меньшем масштабе".

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