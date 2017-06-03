Асад заявил, что Трамп "проглотил" все свои предвыборные обещания

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад считает, что американский лидер Дональд Трамп "проглотил" обещания, сделанные во время предвыборной кампании в США.

"Выборы Трампа вновь доказали нам, что президент является лишь исполнителем, а не лицом, принимающим решения. После своего избрания Трамп проглотил большинство своих обещаний", — сообщил Асад в интервью телеканалу WION, отрывки которого были опубликованы на странице ТВ в Twitter.

​Асад отметил, что президент США "развернул свои обещания на 180 градусов", при этом не пояснив, какие конкретно обещания Трамп не выполнил.

Трамп был избран президентом США 8 ноября и вступит в должность 20 января. В своих предвыборных заявлениях он ставил на первое место борьбу с запрещенной в РФ и других странах террористической организацией "Исламское государство"* (ИГ*).

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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