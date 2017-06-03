В провинции Алеппо с конца мая ликвидировали более тысячи боевиков ИГ*

Разрушенные здания на одной из улиц города Дейр-Хафир в провинции Алеппо. Архивное фото

Разрушенные здания на одной из улиц города Дейр-Хафир в провинции Алеппо. Архивное фото

БЕЙРУТ, 3 июн — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сирийская армия с 29 мая ликвидировала 1,2 тысячи боевиков террористической группировки ИГ* на востоке провинции Алеппо, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.

"Сирийская армия с 29 мая по сегодняшний день освободила 22 деревни на востоке провинции Алеппо, ликвидировано 1,2 тысячи боевиков ИГ*, уничтожено более 100 единиц техники противника, 12 опорных пунктов, среди убитых главарь боевого отряда ИГ* "Абу Хазифа Аль-Либи" (гражданин Ливии)", — рассказал собеседник агентства.

На северо-востоке провинции Алеппо, по словам источника, правительственным войскам так же удалось прорвать линии обороны террористов и взять под контроль часть стратегически важной горной гряды Ат-Тувейхина к востоку от участка Асрия-Ханасер — трассы ведущей в город Алеппо.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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