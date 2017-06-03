Сирийские курды заявили, что скоро начнут операцию по освобождению Ракки

Флаг сил самообороны сирийских курдов (YPG) в провинции Ракка недалеко от границы с Турцией. Архивное фото

Флаг сил самообороны сирийских курдов (YPG) в провинции Ракка недалеко от границы с Турцией. Архивное фото

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Союз "Сирийских демократических сил" (SDF), большую часть которого составляют курдские отряды самообороны (YPG), начнет крупную операцию по освобождению города Ракка от "Исламского государства"* в ближайшие несколько дней, сообщил агентству Рейтер представитель YPG Нури Махмуд.

"Силы достигли окрестностей города, и крупная операция начнется в ближайшие несколько дней", — заявил Махмуд.

Ракка находится под контролем террористов с 2014 года. Силы SDF действуют при поддержке международной коалиции во главе с США, но официальный Дамаск считает их действия незаконными.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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