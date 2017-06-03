Сирийские курды заявили, что скоро начнут операцию по освобождению Ракки

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Союз "Сирийских демократических сил" (SDF), большую часть которого составляют курдские отряды самообороны (YPG), начнет крупную операцию по освобождению города Ракка от "Исламского государства"* в ближайшие несколько дней, сообщил агентству Рейтер представитель YPG Нури Махмуд.
Ракка находится под контролем террористов с 2014 года. Силы SDF действуют при поддержке международной коалиции во главе с США, но официальный Дамаск считает их действия незаконными.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
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