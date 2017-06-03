Российские компании на ПМЭФ согласны принять участие в восстановлении Сирии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Российские компании, с которыми встречались сирийские представители на Петербургском экономическом форуме, согласились принять участие в реконструкции страны после окончания конфликта, сообщил РИА Новости на полях форума посол Сирии в РФ Рияд Хаддад.

Война в Сирии между правительственными силами и различными вооруженными группировками продолжается более шести лет.

"Обсуждение сосредоточилось на теме реконструкции в Сирии… Мы посетили большинство российских компаний, которые приняли участие в ПМЭФ, и все выразили готовность принять участие не только в международной выставке в Дамаске, но и в процессе реконструкции", — сообщил Хаддад.

По его словам, российские компании примут участие в выставке в Дамаске в августе этого года.