У жителей Алеппо появилось приложение, указывающее путь к чистой воде

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. В Международном комитете Красного Креста разработали мобильное приложение для жителей Алеппо, которое помогает найти ближайший источник с чистой водой, рассказала РИА Новости вице-президент МККК Кристин Берли в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"В Алеппо мы очень плотно работаем с местными властями, которые отвечают за водоснабжение, как и в других городах, и они действительно стараются сделать все возможное, чтобы помочь людям вернуться свои дома", — заявила Берли.

По ее словам, МККК в Алеппо восстановил около 65 колодцев с чистой водой. "И после этого мы создали приложение для мобильного телефона, чтобы люди, у которых нет воды в домах, потому что трубопроводы были разрушены, смогли в своём смартфоне посмотреть, где находится ближайший колодец в их районе и где можно найти чистую воду", — сказала вице-президент.

Она пояснила, что приложение оказалось очень полезным для сирийцев. "Даже в странах, где идут войны, все пользуются мобильными телефонами. И это теперь надо учитывать. Например, для потоков мигрантов нужно предоставлять не только воду и еду, но и места, где они могут зарядить свои телефоны. Информация так же критически важна, как и еда", — добавила Берли.

О завершении операции по освобождению Алеппо от боевиков заявил 23 декабря министр обороны России Сергей Шойгу.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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