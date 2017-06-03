Около 140 тысяч жителей Алеппо вернулись домой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Порядка 140 тысяч сирийцев вернулись в свои дома в Алеппо, заявила РИА Новости вице-президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Кристин Берли в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

О завершении операции по освобождению Алеппо от боевиков заявил в конце прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу.

"Порядка 140 тысяч людей вернулись в Алеппо. И мы совместно с нашим главным партнером, Сирийским арабским Красным Полумесяцем, стараемся помочь им всеми доступными способами, в том числе с организацией воды и санитарных условий", — рассказала Берли.

По её словам, МККК совместно с Сирийским арабским Красным Полумесяцем предоставляет доступ к чистой воде для порядка 50 миллионов сирийцев, что составляет примерно одну треть всего населения страны.

"В Алеппо мы также предоставляем еду: около 30 тысяч порций горячего питания в день, поэтому мы действительно стараемся сделать все, чтобы людям было комфортно возвращаться в свои дома", — сказала она.

"Тем не менее, это по-прежнему страна, охваченная войной, есть места, где ситуация более спокойная, чем в других", — добавила Берли.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт.

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