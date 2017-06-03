СМИ: жертвами авиаудара коалиции во главе США в Ракке стали 43 человека

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Авиация международной коалиции во главе с США нанесла удар по Ракке, при этом погибли не менее 43 мирных жителей, сообщило сирийское государственное телевидение со ссылкой на очевидцев.

Как передали местные источники, самолеты коалиции атаковали здание, где находились мирные жители, большинство погибших — женщины и дети.

РИА Новости пока не располагает официальными комментариями сирийской и американской стороны.

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