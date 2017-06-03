Отряды SDF при поддержке США освободили сирийский Мансур от боевиков ИГ*

Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) в деревне недалеко от Ракки. Архивное фото

Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) в деревне недалеко от Ракки. Архивное фото

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) при поддержке США освободили город Мансур, расположенный к западу от Ракки, от боевиков террористической организации "Исламское государство"*, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в SDF.

"SDF около трех дней атаковали Мансур. Сегодня они вошли (в город — ред.) с двух сторон и освободили его", — цитирует агентство слова анонимного источника.

Ранее сообщалось, что отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) во взаимодействии с подразделениями специальных операций США, Великобритании и Франции вплотную приблизились к Ракке.

Бойцы "Сирийских демократических сил" (SDF), основу которых составляют курдские силы и ополчения арабских племен, освобождают Ракку при поддержке американской авиации и спецназа. Участие американцев вызывает протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что они действуют без согласия сирийских властей и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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