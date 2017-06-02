СМИ: все больше людей из опорных пунктов ИГ* передают разведданные коалиции

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Число желающих передавать коалиции разведанные из опорных пунктов террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) в Сирии резко выросло за последние шесть месяцев, пишет издание Financial Times со ссылкой на одного из информаторов.

"Все сейчас хотят работать на коалицию. Почему? Люди устали. Некоторые крайне бедны, другие просто хотят, чтобы все закончилось. С нами работают даже боевики ИГ, в том числе командиры. Они видят, что ИГ терпит поражения, и не хотят умирать вместе с группировкой", — заявил собеседник газеты.

Источник отметил, что далеко не все информаторы поддерживают действия коалиции. Некоторые из них надеются, что благодаря переданным данным при ударах будет меньше жертв среди мирных жителей, но ключевым фактором являет возможность заработка.

Система передачи информации состоит из нескольких ступеней. Сирийцы, которые непосредственно собирают данные на подконтрольных боевикам территориях, могут заработать 100-300 долларов в месяц.

Затем разведданные проходят через одного-двух посредников и попадают к начальнику группы, который базируется в Турции. Он передает сведения представителям стран коалиции, причем одни и те же данные могут быть проданы сразу нескольким государствам.

В среднем посредники по обе стороны границы зарабатывать от 300 до двух тысяч долларов в месяц, координатор работы группы может выручить на продаже информации до пяти тысяч долларов за тот же период.

При передаче информация от разных источников сверяется, чтобы установить ее достоверность. Самую большую ценность представляют данные об иностранцах, воюющих на стороне ИГ в Сирии и о главарях террористов. За нее предусмотрены дополнительные выплаты. Большой удачей считается получение номера телефона командира боевиков или его телохранителей.

Информаторы пользуются для передачи разведданных приложениями-мессенджерами. Оборудование зачастую предоставляют иностранные спецслужбы, но многие источники предпочитают покупать телефоны самостоятельно.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>