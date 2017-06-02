Путин считает недопустимым повторение в Сирии "ливийского" сценария

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Нельзя допустить, чтобы в Сирии повторилась ситуация, аналогичная Ливии или Сомали, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.

"Мы не хотим, чтобы на территории Сирии возникла ситуация, сопоставимая с Ливией или с Сомали. Или с Афганистаном, где НАТО присутствует уже в течение многих лет, а ситуация к лучшему не меняется", — сказал российский президент на пленарном заседании ПМЭФ.

По его словам, Москва стремится "сохранить государственность и на базе решения этой фундаментальной проблемы двигаться дальше в сторону урегулирования политическими средствами сирийской проблемы". "Да, наверное, там все в чем-то виноваты, но мы не будем, давайте, забывать, что если бы не активное вмешательство извне, там не было бы такой ситуации, такой гражданской войны, какую мы наблюдаем", — указал Путин.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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