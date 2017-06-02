Путин призвал Запад объединиться против терроризма в Сирии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о борьбе с терроризмом в Сирии, призвал объединить усилия против реальных угроз, а не заниматься "перетягиванием каната".

"Нам лучше не строить таких предположений и не перетягивать нам канат, а лучше объединять усилия против реальных угроз, реальных. Мы знаем хорошо, что это такое", — сказал Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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