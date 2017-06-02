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Война в Сирии
Война в Сирии

Путин призвал Запад объединиться против терроризма в Сирии

Сюжет:
ПМЭФ-2017 (606)
18:1802.06.2017
0261
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПленарное заседание Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017Пленарное заседание Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о борьбе с терроризмом в Сирии, призвал объединить усилия против реальных угроз, а не заниматься "перетягиванием каната".

Президент РФ Владимир Путин на XXI Петербургском международном экономическом форуме. 2 июня 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Россию и Запад должны объединять общие угрозы, считает Путин

"Нам лучше не строить таких предположений и не перетягивать нам канат, а лучше объединять усилия против реальных угроз, реальных. Мы знаем хорошо, что это такое", — сказал Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Второй день ПМЭФ: экономика спорта, энергетика и "длинные деньги"
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкГлава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов во второй день форума дал интервью журналисту РИА Новости.Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов (справа) во время интервью журналистам на стенде РИА Новости на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов во второй день форума дал интервью журналисту РИА Новости.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкБолее 12 тысяч человек принимают участие в панельных сессиях, деловых завтраках, круглых столах и других мероприятиях Санкт-Петербургского международного экономического форума.В Экспофоруме во время Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Более 12 тысяч человек принимают участие в панельных сессиях, деловых завтраках, круглых столах и других мероприятиях Санкт-Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВо второй день форума президент России Владимир Путин принял участие в заседании "Бизнес-диалог Россия — США". "Мы намерены всячески содействовать двусторонним деловым проектам, предусматривающим равноправное конструктивное партнерство и взаимодействие. Заинтересованы в трансфере технологий, привлечении иностранных фирм к развитию отечественной промышленности и инфраструктуры", — сказал глава государства, выступая на заседании.Президент РФ Владимир Путин во время бизнес-диалога Россия — США в рамках XXI Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Во второй день форума президент России Владимир Путин принял участие в заседании "Бизнес-диалог Россия — США". "Мы намерены всячески содействовать двусторонним деловым проектам, предусматривающим равноправное конструктивное партнерство и взаимодействие. Заинтересованы в трансфере технологий, привлечении иностранных фирм к развитию отечественной промышленности и инфраструктуры", — сказал глава государства, выступая на заседании.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкГенеральный директор АО "Российский экспортный центр" Петр Фрадков рассказал радио Sputnik о соглашениях, подписанных РЭЦ на форуме.Генеральный директор АО Российский экспортный центр Петр Фрадков (в центре) во время интервью радио Sputnik на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Петр Фрадков рассказал радио Sputnik о соглашениях, подписанных РЭЦ на форуме.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкСтенды российских компаний на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.Стенды различны компаний на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Стенды российских компаний на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкОснователь Фонда "Обнаженные сердца", посол чемпионата мира-2018 Наталья Водянова приняла участие в панельной сессии форума "Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018".Основатель Фонда Обнаженные сердца, посол чемпионата мира-2018 Наталья Водянова на панельной сессии Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018 в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Основатель Фонда "Обнаженные сердца", посол чемпионата мира-2018 Наталья Водянова приняла участие в панельной сессии форума "Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ рамках ПМЭФ правительство Москвы заключило соглашение с Российским экспортным центром, реализация которого позволит усилить экспортную деятельность столичных предприятий и продвинуть их товары на международные рынки.Мэр Москвы Сергей Собянин на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В рамках ПМЭФ правительство Москвы заключило соглашение с Российским экспортным центром, реализация которого позволит усилить экспортную деятельность столичных предприятий и продвинуть их товары на международные рынки.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНа форуме был подписан меморандум о создании Национального консорциума развития автономного, подключенного, электрического транспорта. Беспилотные микроавтобусы КамАЗ-"ШАТЛ" (на фото) могут стать основой для будущего парка электротранспорта в Москве.Беспилотный микроавтобус КамАЗ-ШАТЛ на стенде автоконцерна КАМАЗ Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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На форуме был подписан меморандум о создании Национального консорциума развития автономного, подключенного, электрического транспорта. Беспилотные микроавтобусы КамАЗ-"ШАТЛ" (на фото) могут стать основой для будущего парка электротранспорта в Москве.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЗаместитель министра финансов России Сергей Сторчак принял участие в работе панельной сессии форума "Государственно-частное партнерство в целях устойчивого развития: механизмы и выгоды".Заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак (справа) перед началом панельной сессии Государственно-частное партнерство в целях устойчивого развития: механизмы и выгоды в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак принял участие в работе панельной сессии форума "Государственно-частное партнерство в целях устойчивого развития: механизмы и выгоды".
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев с представителями Индии на стенде международной медиагруппы.Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев (справа) на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев с представителями Индии на стенде международной медиагруппы.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты России Татьяна Голикова дала интервью радио Sputnik. Ранее, выступая на форуме, Голикова предложила провести в стране реформу всей системы социального страхования.Председатель Счётной палаты РФ Татьяна Голикова на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Председатель Счетной палаты России Татьяна Голикова дала интервью радио Sputnik. Ранее, выступая на форуме, Голикова предложила провести в стране реформу всей системы социального страхования.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанк"Роскосмос" и "Росгеология" подписали на форуме соглашение о сотрудничестве, которое, в том числе, касается поиска полезных ископаемых с помощью спутников дистанционного зондирования Земли.Стенд Роскосмоса на выставке в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Роскосмос" и "Росгеология" подписали на форуме соглашение о сотрудничестве, которое, в том числе, касается поиска полезных ископаемых с помощью спутников дистанционного зондирования Земли.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкМеждународная медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером Петербургского международного экономического форума.Участники форума на стенде РИА Новости на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Международная медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкНа форуме стало известно, что группа "Сумма" заинтересована в консолидации 100% акций Объединенной зерновой компании и будет участвовать в ее приватизации.На Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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На форуме стало известно, что группа "Сумма" заинтересована в консолидации 100% акций Объединенной зерновой компании и будет участвовать в ее приватизации.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВ рамках форума прошла торжественная церемония вручения гранта "Зеленая химия для жизни", которую президент IUPAC, член бюро отделения химии и наук о материалах РАН, член-корреспондент РАН, профессор, доктор химических наук Наталья Тарасова и финансовый директор IUPAC, профессор Джон Кориш вручили доктору Майе Станисавлевич за проект "Изучение методов получения гибридных металлоуглеродных наноматериалов, полученных из щлама горнодобывающей промышленности. Их применение для процессов адсорбции/катализа фармацевтических препаратов в воде".Петербургский международный экономический форум. День второй
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В рамках форума прошла торжественная церемония вручения гранта "Зеленая химия для жизни", которую президент IUPAC, член бюро отделения химии и наук о материалах РАН, член-корреспондент РАН, профессор, доктор химических наук Наталья Тарасова и финансовый директор IUPAC, профессор Джон Кориш вручили доктору Майе Станисавлевич за проект "Изучение методов получения гибридных металлоуглеродных наноматериалов, полученных из щлама горнодобывающей промышленности. Их применение для процессов адсорбции/катализа фармацевтических препаратов в воде".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПредседатель правления Сбербанка Герман Греф провел деловой завтрак, посвященной теме развития экономики после мая 2018 года.Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф выступает на деловом завтраке Сбербанка России в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель правления Сбербанка Герман Греф провел деловой завтрак, посвященной теме развития экономики после мая 2018 года.
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