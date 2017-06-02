Путин: доказательств применения Асадом химоружия нет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нет никаких доказательств применения президентом Сирии Башаром Асадом химоружия, если бы оно использовалось, это было бы зафиксировано при проверках.

"В чем обвиняют президента Асада в последнее время? Мы знаем об обвинениях в применении химического оружия. Доказательств вообще никаких нет. Мы же предложили сразу же после того как это произошло провести инспекция прямо на аэродроме, откуда якобы взлетали самолеты президента Асада с химическим оружием", — сказал Путина на ПМЭФ.

"И если, я хочу еще раз повторить, потому что не все слышат, было там применение, значит грузили снаряды с химическим оружием, современные анализаторы, средства контроля точно бы это уловили, что да здесь в этом самолете и на этой площадке было химическое оружие. Отказались. Никто не хочет. Разговоров много, а конкретных дел ноль", — добавил он.

Путин отметил, что было предложено провести инспекцию там, куда был нанесен удар. "Говорят: Тоже нельзя. Почему? Там опасно", — добавил президент.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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