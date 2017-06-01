Сирийские военные в Хомсе отбили у ИГ* склады с оружием

Солдаты у разрушенных в результате боевых действий домов в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс. Архивное фото

Солдаты у разрушенных в результате боевых действий домов в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс. Архивное фото

ХОМС, 1 июн — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сирийские правительственные войска и союзные им силы отбили у ИГ* на востоке провинции Хомс склады с оружием американского производства, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.

"Правительственные войска и союзники во время наступления на востоке провинции Хомс при наступлении взяли под контроль склады с оружием американского производства", — сказал собеседник агентства.

Сирийская армия продолжает наступление в сирийской пустыне в сторону Дейр-эз-Зор от Пальмиры и в сторону границы вдоль сирийско-иорданской пограничной зоны. Всего с начала операции на востоке провинции Хомс было освобождено от террористов более тысячи квадратных километров.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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