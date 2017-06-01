Сирийские военные в Хомсе отбили у ИГ* склады с оружием

ХОМС, 1 июн — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сирийские правительственные войска и союзные им силы отбили у ИГ* на востоке провинции Хомс склады с оружием американского производства, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.
Сирийская армия продолжает наступление в сирийской пустыне в сторону Дейр-эз-Зор от Пальмиры и в сторону границы вдоль сирийско-иорданской пограничной зоны. Всего с начала операции на востоке провинции Хомс было освобождено от террористов более тысячи квадратных километров.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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