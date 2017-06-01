ВКС за неделю пресекли две попытки боевиков ИГ* вырваться из Ракки

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* предприняли две попытки прорыва из сирийского города Ракка в Пальмиру за неделю, их пресекла авиация ВКС России, говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Первую колонну террористов, направлявшуюся из Ракки в Пальмиру, авиация ВКС России уничтожила 25 мая. В ночь с 29 на 30 мая игиловцы предприняли еще одну попытку выхода в район Пальмиры. Три автоколонны с боевиками под прикрытием темноты вышли из Ракки в южном направлении по нескольким маршрутам", — говорится в сообщении.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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