Российская авиация уничтожила 80 террористов ИГ*, покидавших Ракку

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. ВКС уничтожили более 80 террористов группировки "Исламское государство"*, пытавшихся покинуть Ракку в ночь с 29 на 30 мая, сообщает Минобороны.
Всего за неделю боевики предприняли две попытки прорваться из Ракки в Пальмиру, ВКС пресекли их, отметили в Минобороны. Первую колонну террористов авиация уничтожила 25 мая. В ночь с 29 на 30 мая игиловцы предприняли еще одну попытку. Три автоколонны с боевиками ночью вышли из Ракки в южном направлении по нескольким маршрутам.
*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
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