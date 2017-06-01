Российская авиация уничтожила 80 террористов ИГ*, покидавших Ракку

Истребитель Су-30СМ и бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 ВКС РФ во время боевого вылета в Сирии. Архивное фото

Истребитель Су-30СМ и бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 ВКС РФ во время боевого вылета в Сирии. Архивное фото

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. ВКС уничтожили более 80 террористов группировки "Исламское государство"*, пытавшихся покинуть Ракку в ночь с 29 на 30 мая, сообщает Минобороны.

"По обнаруженным целям авиацией ВКС России были нанесены удары. Потери ИГИЛ составили более 80 террористов, 36 автомобилей, восемь топливозаправщиков и 17 пикапов с установленными на них минометами и крупнокалиберным стрелковым вооружением", — говорится в сообщении.

Всего за неделю боевики предприняли две попытки прорваться из Ракки в Пальмиру, ВКС пресекли их, отметили в Минобороны. Первую колонну террористов авиация уничтожила 25 мая. В ночь с 29 на 30 мая игиловцы предприняли еще одну попытку. Три автоколонны с боевиками ночью вышли из Ракки в южном направлении по нескольким маршрутам.

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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