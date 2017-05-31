В Сирии открылась первая больница на солнечных батареях

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Спустя месяцы испытаний в Сирии открылась первая больница, работа которой обеспечивается солнечной энергией, передает агентство Рейтер.

Электрическая инфраструктура страны была сильно повреждена за годы гражданской войны, в результате чего больницам пришлось полагаться на дизельные генераторы, рискуя из-за нехватки топлива. Как сообщает агентство, Союз медицинских организаций и учреждений по оказанию помощи (Union of Medical Care and Relief Organizations, UOSSM) запустил проект Syria Solar, чтобы сделать больницы менее зависимыми от дизеля.

Работа первой "солнечной" больницы, местоположение которой не раскрывается из соображений безопасности, будет обеспечиваться энергией дизельного генератора и 480 солнечных панелей, установленных рядом с ней. В случае полного отсутствия топлива отделения реанимации и операционные смогут работать на солнечной энергии до 24 часов.

"Сохранение этих больниц в рабочем состоянии — это вопрос жизни и смерти для многих, многих людей в стране", — заявил агентству руководитель проекта Тарек Макдисси (Tarek Makdissi). По его словам, организация намерена открыть еще пять таких больниц к концу весны 2018 года. Этот проект должен повысить независимость и устойчивость местных сообществ, заключил он.

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