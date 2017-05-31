В Мосуле нашли новое захоронение мирных жителей, казненных боевиками ИГ*

КАИР, 31 мая — РИА Новости. Иракские военные обнаружили еще одно массовое захоронение мирных жителей, казненных боевиками ИГ ("Исламское государство", группировка запрещена в РФ), в центре Мосула, сообщает со ссылкой на источник телеканал "Ас-Сумария".

На этот раз захоронение было обнаружено в районе Аш-Шифа, лишь несколько дней назад освобожденном от террористов. В могиле правоохранители обнаружили тела 60 человек, среди них пожилые люди и женщины. Двадцать три убитые представительницы слабого пола до появления в городе радикалов были либо сотрудницами муниципальных и государственных органов, либо адвокатами. Об этом свидетельствуют найденные в их одежде документы.

Характер повреждений говорит о том, что люди были расстреляны.

Иракские военные заявили в субботу — первый день священного мусульманского месяца Рамадан, что начали штурм последних районов в западном Мосуле, подконтрольных террористам ИГ.

Операция по освобождению крупнейшего оплота ИГ в Ираке Мосула продолжается с октября 2016 года при поддержке коалиции во главе с США. Военные сначала освободили восточную часть города, а в феврале перешли к операции в западной части.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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