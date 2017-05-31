Российские корабли вновь ударили крылатыми ракетами по террористам в Сирии

Запуск крылатых ракет Калибр по объектам Исламского государства (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии

Запуск крылатых ракет Калибр по объектам Исламского государства (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Корабли Военно-морского флота России фрегат "Адмирал Эссен" и подводная лодка "Краснодар" нанесли в среду удар крылатыми ракетами "Калибр" по позициям боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Минобороны РФ Кадры пуска крылатых ракет "Калибр" по позициям ИГ из Средиземного моря

Всего были выпущены четыре ракеты. В результате были поражены укрытия террористов восточнее Пальмиры, где находилась тяжелая техника, переброшенная из Ракки, и скопление живой силы.

"Краснодар" стал уже третьей подлодкой проекта 636.3, с которой были запущены "Калибры" по позициям террористов. Первой подлодкой, которая 9 декабря 2015 года нанесла удар этими крылатыми ракетами по боевикам в Сирии, была субмарина "Ростов-на-Дону".

Впервые ракеты данного класса были использованы против экстремистов в Сирии 7 октября 2015 года, когда ракетный корабль проекта 11661К "Дагестан" и малые ракетные корабли проекта 2163 "Град Свияжск", "Великий Устюг" и "Углич" выпустили 26 крылатых ракет "Калибр-НК" по 11 объектам международных террористов в Сирии из акватории Каспийского моря.

Реальные цели

По мнению бывшего начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковника Леонида Ивашова, прошедшие пуски являются примером принципиально нового подхода к боевой подготовке российских войск и испытаниям вооружений, поскольку в данном случае удары наносятся не по объектам условного противника, чьё местоположение и алгоритм поведения заранее определены, а по реальным целям.

Он отметил, что таким образом российские войска получают лучшие возможности для улучшения боевых качеств ракет, а затяжной характер сирийской операции позволил российскому военному руководству отработать испытать в бою и впоследствии доработать максимальное количество боевой техники.

В свою очередь, президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков предположил, что количество ракет и их распределение (две с корабля и две с подлодки) подтверждает "учебно-боевой" характер данного пуска, при котором личный состав учился работать с вооружениями такого типа, сразу выполняя реальные боевые задачи.

"То есть личный состав отрабатывал применение такого рода оружия, но был использован повод применить боевое оружие в боевых условиях по конкретному боевому объекту", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что подготовка такого пуска – "очень трудоемкий процесс, который требует больших вычислительных мощностей". "Поэтому такой удар был заранее подготовлен. Не просто обнаружили боевиков и нанесли по ним удар", — добавил Сивков.

Ракеты "Калибр"

Первый универсальный ракетный комплекс "Калибр-НК", способный применять несколько типов высокоточных ракет, как по надводным, так и по береговым целям на больших дальностях, был установлен на ракетном корабле Каспийской флотилии "Дагестан".

Ракеты "Калибр" и "Оникс" специально разрабатывались для вооружения новейших многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885 "Ясень". В дальнейшем, ими стали вооружать как подводные лодки проекта 636, так и надводные корабли (фрегаты и корветы проектов 22350 и 22380, а также малые ракетные корабли типа "Буян-М"). Дальность действия данных ракет составляет порядка 2500 километров.

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