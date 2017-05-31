Военный эксперт: ракетный пуск ВМФ по ИГ*в Сирии был "учебно-боевым"

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Способ выполнения ракетных ударов, произведенных российским ВМФ по целям террористов в Сирии, дает возможность говорить, что эти стрельбы носили также и учебный характер, считает президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков.
"Такое количество ракет и их распределение – две с корабля и две с подлодки — говорит о том, что, скорее всего, это был "учебно-боевой" пуск. То есть личный состав отрабатывал применение такого рода оружия, но был использован повод применить боевое оружие в боевых условиях по конкретному боевому объекту", — сказал Сивков РИА Новости.
Он отметил, что подготовка такого пуска – "очень трудоемкий процесс, который требует больших вычислительных мощностей". "Поэтому такой удар был заранее подготовлен. Не просто обнаружили боевиков и нанесли по ним удар", — добавил Сивков.
"Самое лучшее – стрелять не по неподвижным, знакомым целям на полигонах, на соответствующих квадратах морских акваторий, а проводить боевые пуски по реальному противнику. Можно сказать, что операция в Сирии дала такую возможность", — сказал он.
Кроме того, по его словам, "боевые пуски по конкретным условиям позволяют повысить боевые качества ракет".
*террористическая группировка, запрещенная в России
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