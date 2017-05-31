В МККК оценили потребности Сирии в гумпомощи
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая — РИА Новости. Сирия испытывает огромную потребность в гуманитарной помощи, которая сейчас превышает возможности всех международных организаций, работающих в этой стране, сообщил журналистам в среду глава региональной делегации в России, Белоруссии и Молдавии Международного комитета Красного Креста (МККК) Магне Барт.
"Потребность огромна и превышает возможности всех международных организаций, работающих в Сирии", — сказал он.
По словам Барта, в настоящее время гуманитарная операция МККК в Сирии является самой объемной из соответствующих миссий Красного Креста. "В этом году объем помощи возрос по сравнению с прошлым годом, и МККК старается создать ситуацию, которая обеспечит прямой доступ к пострадавшим", — отметил он.
По оценке Барта, МККК наблюдает "огромный недостаток уважения к международному гуманитарному праву со стороны всех участников конфликта" в Сирии.
"В Сирии вооруженный конфликт идет уже семь лет. Это настоящая катастрофа, и нет никаких признаков того, что ситуация улучшается, так что потребность в гуманитарной помощи просто огромная", — сказал он, добавив, что около половины населения Сирии являются беженцами, включая внутренне перемещенных лиц.
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