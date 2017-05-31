Удар с моря: корабли ВМФ атаковали "Калибрами" объекты ИГ* у Пальмиры

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российские корабли нанесли удар по позициям боевиков "Исламского государства"* в районе сирийской Пальмиры. Фрегат "Адмирал Эссен" и подлодка "Краснодар" запустили крылатые ракеты "Калибр", находясь в Средиземном море.

Российские военные неоднократно применяли "Калибры" в Сирии. Последний раз это произошло в ноябре прошлого года, тогда целью удара стали объекты ИГ* в провинциях Идлиб и Хомс.

Ракеты "Калибр" способны поражать объекты на расстоянии 2600 километров. Полет проходит на высоте от 50 до 150 метров, а при подходе к цели ракета снижается до двадцати метров.

Ракеты этого типа способны преодолевать любую противовоздушную и противоракетную оборону: во время полета "Калибры" постоянно меняют высоту и направления, что делает их обнаружение крайне сложной задачей.

Цели поражены

Целью новой атаки стали укрытия террористов к востоку от Пальмиры. Там находились тяжелая техника и боевики, переброшенные террористами из Ракки.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Минобороны РФ Кадры пуска крылатых ракет "Калибр" по позициям ИГ из Средиземного моря

По данным Минобороны, все "Калибры" успешно поразили цели. При этом подлодка "Краснодар" выполнила пуски из подводного положения.

"Успешное выполнение поставленной задачи подтвердило высокую боевую готовность сил ВМФ, экипажей кораблей и подводной лодки, непосредственно задействованных в применении ракетного вооружения", — отметили в ведомстве.

Министр обороны Сергей Шойгу доложил о пусках президенту Владимиру Путину. Кроме того, российские военные предупредили об операции командования США, Турции и Израиля.

Выбор цели оправдан

Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов считает, что выбор Пальмиры в качестве района удара "Калибрами" был вполне оправдан.

Ситуация в Пальмире

"Война продолжается, и естественно, что боевиков, которые сражаются на стороне "Исламского государства"* все еще не мало, они проводят отчаянные контратаки, они пытаются полностью захватить Дейр-эз-Зор, часть которого удерживает сирийская армия уже больше трех лет. Кстати, именно со стороны Пальмиры и готовится главный прорыв в сторону Дер эз Зора, чтобы полностью деблокировать город и выбить оттуда игиловцев*. А игиловцы*, в свою очередь, понимают, что, скорее всего, потеряют Ракку — свою "столицу" — и намерены сделать своей новой "столицей" как раз Дейр-эз-Зор. Поэтому направление в районе Пальмиры — одно из самых сложных ", — заявил военный обозреватель в эфире радио Sputnik.

В субботу источник РИА Новости в Минобороны сообщил, что боевики "Исламского государства"* договорились с курдами о выходе из сирийского города Ракка в сторону Пальмиры. По его словам, для этого был создан специальный "южный коридор".

"Террористам предоставлена возможность беспрепятственно покинуть город, при условии что они направятся в район Пальмиры", — пояснил собеседник агентства.

Он также отметил, что российские военные круглосуточно мониторят обстановку в районе Ракки с помощью беспилотников. Разведка уже принесла первые результаты.

"Двадцать пятого мая колонна террористов в составе 39 пикапов с вооружением, направлявшихся к Пальмире, обнаружена и уничтожена самолетами российских ВКС", — отметил источник агентства, добавив, что на пикапах террористов были установлены крупнокалиберные пулеметы.

Пальмира, один из богатейших центров античной цивилизации, расположена в 240 километрах к северо-востоку от сирийской столицы Дамаска.

Боевики захватывали этот город дважды: в мае 2015 года и в декабре 2016-го. В обеих случаях сирийская армия смогла освободить Пальмиру благодаря помощи российских ВКС.

За время, пока террористы контролировали город, они успели разрушить многие памятники, расположенные в Пальмире.

В частности, были взорваны храм Бэла и Баал Шамина, Триумфальную арку и колонны в долине гробниц. Пострадали также здания Цитадели Салах ад-Дина и национальный музей.

Сейчас боевые действия в районе города продолжаются. В понедельник правительственным войскам удалось вернуть контроль над основной трассой Дамаск — Пальмира.

Угроза сохраняется

На прошлой неделе директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что боевики ИГ* понесли тяжелые потери, однако все еще представляют серьезную угрозу.

"Несмотря на нанесенный в последнее время ИГИЛ* существенный урон, эта структура успешно адаптируется к меняющейся ситуации и быстро восстанавливает свой ресурс", — заявил директор ФСБ во время заседания совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.

В апреле Бортников также говорил, что ИГ* ведет переговоры об объединении с другими группировками. Кроме того, исламисты, по данным ФСБ, активизировали переброску боевиков из Сирии в другие страны, формируя новую масштабную террористическую сеть.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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