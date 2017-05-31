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Война в Сирии
Война в Сирии

Удар с моря: корабли ВМФ атаковали "Калибрами" объекты ИГ* у Пальмиры

11:0831.05.2017
(обновлено: 11:11 31.05.2017)
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© Минобороны РФЗапуск крылатых ракет Калибр по объектам Исламского государства*. 31 мая 2017Запуск крылатых ракет Калибр по объектам Исламского государства*. 31 мая 2017
© Минобороны РФ

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российские корабли нанесли удар по позициям боевиков "Исламского государства"* в районе сирийской Пальмиры. Фрегат "Адмирал Эссен" и подлодка "Краснодар" запустили крылатые ракеты "Калибр", находясь в Средиземном море.

Боевые вылеты самолетов Су-25 ВКС России в сопровождении сирийских самолетов МиГ-29. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Российские ВКС уничтожили более 120 боевиков, направлявшихся в Пальмиру
Российские военные неоднократно применяли "Калибры" в Сирии. Последний раз это произошло в ноябре прошлого года, тогда целью удара стали объекты ИГ* в провинциях Идлиб и Хомс.

Ракеты "Калибр" способны поражать объекты на расстоянии 2600 километров. Полет проходит на высоте от 50 до 150 метров, а при подходе к цели ракета снижается до двадцати метров.

Ракеты этого типа способны преодолевать любую противовоздушную и противоракетную оборону: во время полета "Калибры" постоянно меняют высоту и направления, что делает их обнаружение крайне сложной задачей.

Цели поражены

Целью новой атаки стали укрытия террористов к востоку от Пальмиры. Там находились тяжелая техника и боевики, переброшенные террористами из Ракки.

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© Минобороны РФ
Кадры пуска крылатых ракет "Калибр" по позициям ИГ из Средиземного моря

По данным Минобороны, все "Калибры" успешно поразили цели. При этом подлодка "Краснодар" выполнила пуски из подводного положения.

"Успешное выполнение поставленной задачи подтвердило высокую боевую готовность сил ВМФ, экипажей кораблей и подводной лодки, непосредственно задействованных в применении ракетного вооружения", — отметили в ведомстве.

Министр обороны Сергей Шойгу доложил о пусках президенту Владимиру Путину. Кроме того, российские военные предупредили об операции командования США, Турции и Израиля.

Выбор цели оправдан

Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов считает, что выбор Пальмиры в качестве района удара "Калибрами" был вполне оправдан.

Индонезия. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Цыганов
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"Война продолжается, и естественно, что боевиков, которые сражаются на стороне "Исламского государства"* все еще не мало, они проводят отчаянные контратаки, они пытаются полностью захватить Дейр-эз-Зор, часть которого удерживает сирийская армия уже больше трех лет. Кстати, именно со стороны Пальмиры и готовится главный прорыв в сторону Дер эз Зора, чтобы полностью деблокировать город и выбить оттуда игиловцев*. А игиловцы*, в свою очередь, понимают, что, скорее всего, потеряют Ракку — свою "столицу" — и намерены сделать своей новой "столицей" как раз Дейр-эз-Зор. Поэтому направление в районе Пальмиры — одно из самых сложных ", — заявил военный обозреватель в эфире радио Sputnik.

Ситуация в Пальмире

В субботу источник РИА Новости в Минобороны сообщил, что боевики "Исламского государства"* договорились с курдами о выходе из сирийского города Ракка в сторону Пальмиры. По его словам, для этого был создан специальный "южный коридор".

Подготовка штурмовика Су-25 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии к вылету в пункт постоянной дислокации на территории России
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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"Террористам предоставлена возможность беспрепятственно покинуть город, при условии что они направятся в район Пальмиры", — пояснил собеседник агентства.

Он также отметил, что российские военные круглосуточно мониторят обстановку в районе Ракки с помощью беспилотников. Разведка уже принесла первые результаты.

"Двадцать пятого мая колонна террористов в составе 39 пикапов с вооружением, направлявшихся к Пальмире, обнаружена и уничтожена самолетами российских ВКС", — отметил источник агентства, добавив, что на пикапах террористов были установлены крупнокалиберные пулеметы.

Пальмира, один из богатейших центров античной цивилизации, расположена в 240 километрах к северо-востоку от сирийской столицы Дамаска.

Боевики захватывали этот город дважды: в мае 2015 года и в декабре 2016-го. В обеих случаях сирийская армия смогла освободить Пальмиру благодаря помощи российских ВКС.

Стоп-кадр видеозаписи, на которой боевики террористической группировки Исламское государство (запрещена на территории РФ) разрушают античные статуи в городе Дура-Европос в Сирии
© Фото : SANA
Боевики ИГ* разбили античные статуи в древнем сирийском городе
За время, пока террористы контролировали город, они успели разрушить многие памятники, расположенные в Пальмире.

В частности, были взорваны храм Бэла и Баал Шамина, Триумфальную арку и колонны в долине гробниц. Пострадали также здания Цитадели Салах ад-Дина и национальный музей.

Сейчас боевые действия в районе города продолжаются. В понедельник правительственным войскам удалось вернуть контроль над основной трассой Дамаск — Пальмира.

Угроза сохраняется

На прошлой неделе директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что боевики ИГ* понесли тяжелые потери, однако все еще представляют серьезную угрозу.

Боевики террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка, Сирия
© AP Photo / Raqqa Media Center
Можно ли победить террористическую франшизу
"Несмотря на нанесенный в последнее время ИГИЛ* существенный урон, эта структура успешно адаптируется к меняющейся ситуации и быстро восстанавливает свой ресурс", — заявил директор ФСБ во время заседания совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.

В апреле Бортников также говорил, что ИГ* ведет переговоры об объединении с другими группировками. Кроме того, исламисты, по данным ФСБ, активизировали переброску боевиков из Сирии в другие страны, формируя новую масштабную террористическую сеть.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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