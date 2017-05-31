Удар с моря: корабли ВМФ атаковали "Калибрами" объекты ИГ* у Пальмиры

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российские корабли нанесли удар по позициям боевиков "Исламского государства"* в районе сирийской Пальмиры. Фрегат "Адмирал Эссен" и подлодка "Краснодар" запустили крылатые ракеты "Калибр", находясь в Средиземном море.
Ракеты "Калибр" способны поражать объекты на расстоянии 2600 километров. Полет проходит на высоте от 50 до 150 метров, а при подходе к цели ракета снижается до двадцати метров.
Ракеты этого типа способны преодолевать любую противовоздушную и противоракетную оборону: во время полета "Калибры" постоянно меняют высоту и направления, что делает их обнаружение крайне сложной задачей.
Цели поражены
Целью новой атаки стали укрытия террористов к востоку от Пальмиры. Там находились тяжелая техника и боевики, переброшенные террористами из Ракки.
По данным Минобороны, все "Калибры" успешно поразили цели. При этом подлодка "Краснодар" выполнила пуски из подводного положения.
"Успешное выполнение поставленной задачи подтвердило высокую боевую готовность сил ВМФ, экипажей кораблей и подводной лодки, непосредственно задействованных в применении ракетного вооружения", — отметили в ведомстве.
Министр обороны Сергей Шойгу доложил о пусках президенту Владимиру Путину. Кроме того, российские военные предупредили об операции командования США, Турции и Израиля.
Выбор цели оправдан
Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов считает, что выбор Пальмиры в качестве района удара "Калибрами" был вполне оправдан.
Ситуация в Пальмире
В субботу источник РИА Новости в Минобороны сообщил, что боевики "Исламского государства"* договорились с курдами о выходе из сирийского города Ракка в сторону Пальмиры. По его словам, для этого был создан специальный "южный коридор".
Он также отметил, что российские военные круглосуточно мониторят обстановку в районе Ракки с помощью беспилотников. Разведка уже принесла первые результаты.
"Двадцать пятого мая колонна террористов в составе 39 пикапов с вооружением, направлявшихся к Пальмире, обнаружена и уничтожена самолетами российских ВКС", — отметил источник агентства, добавив, что на пикапах террористов были установлены крупнокалиберные пулеметы.
Пальмира, один из богатейших центров античной цивилизации, расположена в 240 километрах к северо-востоку от сирийской столицы Дамаска.
Боевики захватывали этот город дважды: в мае 2015 года и в декабре 2016-го. В обеих случаях сирийская армия смогла освободить Пальмиру благодаря помощи российских ВКС.
В частности, были взорваны храм Бэла и Баал Шамина, Триумфальную арку и колонны в долине гробниц. Пострадали также здания Цитадели Салах ад-Дина и национальный музей.
Сейчас боевые действия в районе города продолжаются. В понедельник правительственным войскам удалось вернуть контроль над основной трассой Дамаск — Пальмира.
Угроза сохраняется
На прошлой неделе директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что боевики ИГ* понесли тяжелые потери, однако все еще представляют серьезную угрозу.
В апреле Бортников также говорил, что ИГ* ведет переговоры об объединении с другими группировками. Кроме того, исламисты, по данным ФСБ, активизировали переброску боевиков из Сирии в другие страны, формируя новую масштабную террористическую сеть.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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