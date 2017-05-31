Минобороны опубликовало видео ударов "Калибрами" по боевикам ИГ* у Пальмиры

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Минобороны опубликовало в соцсети "ВКонтакте" видео ракетного удара "Калибрами" по объектам запрещенной террористической организации "Исламское государство"* близ Пальмиры.

Фрегат "Адмирал Эссен" и подлодка "Краснодар" из восточной части Средиземного моря запустили четыре "Калибра" . Все цели ИГ*, по данным Минобороны, поражены. Во вторник поздно вечером министр обороны Сергей Шойгу проинформировал президента Владимира Путина об успешных пусках.

Поражены укрытия боевиков, где находилась тяжелая техника и скопления живой силы боевиков, переброшенных террористами из Ракки. Командования США, Турции и Израиля были своевременно проинформированы о пусках крылатых ракет по действующим каналам взаимодействия.

"Успешное выполнение поставленной задачи подтвердило высокую боевую готовность сил ВМФ, экипажей кораблей и подводной лодки, непосредственно задействованных в применении ракетного вооружения", — отметили в военном ведомстве.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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