Ракку покинули около 100 тысяч человек из-за операции по освобождению

ООН, 31 мая — РИА Новости. Около 100 тысяч человек покинули сирийскую Ракку из-за операции по освобождению города от террористов группировки ИГ*, сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, он заявил о резко ухудшающейся гуманитарной ситуации на северо-востоке Сирии. "Имея около 100 тысяч человек, перемещенных из-за боев вокруг Ракки с апреля, доступ необходим по всем возможным путям", — сказал он.

"Я призываю всех, кто имеет влияние на стороны конфликта, действовать сейчас", — завил О'Брайен. Он сообщил о необходимости снять ограничения для тех, кто работает в указанном районе, а также добиться доступа для гуманитарной помощи через границу, через линию разграничения, включая доступ по земле из Алеппо.

Бойцы "Сирийских демократических сил" (SDF), основу которых составляют курдские силы и ополчения арабских племен, освобождают Ракку при поддержке американской авиации и спецназа. Участие американцев вызывает протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что они действуют без согласия сирийских властей и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

Всего, по словам представителя ООН, за апрель и май гуманитарную помощь удалось доставить только 267 тысячам жителей осажденных районов Сирии, хотя планировалась операция для 1 миллион человек. Всего в этом году были отправлены 18 гуманитарных конвоев, тогда как за период с января по май прошлого года были отправлены 50 конвоев.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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