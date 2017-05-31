В Сирии более ста человек стали жертвами ударов коалиции за последнее время

ООН, 31 мая — РИА Новости. Более ста человек погибли в сирийских провинциях Ракка и Дейр-эз-Хор за последнее время в результате действий международной коалиции по борьбе с "Исламским государством"*, сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен на заседании Совета безопасности ООН.

"Только на прошлой неделе 30 детей и женщин были серьезно ранены при атаке ИГИЛ на осажденные районы Дейр-эз-Зор, когда они стояли в очереди за водой. В дополнение, более сотни мирных жителей, многие из них — женщины и дети за последние недели пали жертвами участившихся ударов против сил ИГИЛ, в частности на северо-востоке провинции Ракка и Дейр-эз-Зор", — сказал О"Брайен во вторник.

За последние дни сообщалось о том, что боевики террористической группировки ИГ обстреляли из минометов жилые кварталы сирийского города Дейр-эз-Зор. На прошлой неделе сирийское национальное агентство САНА сообщило об авиаударе сил коалиции США по жилому кварталу города Аль-Маядин в провинции Дейр-эз-Зор, жертвами которого стали 35 мирных жителей.

По данным агентства SANA, на прошлой неделе двадцать мирных жителей погибли в районе города Ракка при авиаударе международной коалиции во главе с США.

Под контролем правительственных войск около половины города Дейр-эз-Зор. Боевики более трех лет держат в окружении город, где находятся как военные, так и гражданские.

Заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков в своем выступлении отметил, что проводимая международной коалицией в Сирии операция нарушает суверенитет и территориальную целостность Сирии, "которую мы все вместе подтверждаем в многочисленных резолюциях СБ".

"Не может не тревожить, что все больше жертв среди гражданского населения в последнее время отмечается в зоне действий возглавляемой США коалиции, но если вы радеете за справедливость, почему бы об этом не сказать?" — обратился российский дипломат к участникам заседания СБ ООН.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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